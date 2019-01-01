Стремиться к познанию внутреннего мира – правильно и естественно. Это желание заложено в нас вместе с разумом, оно свойственно любому истинно разумному существу. Оно не дает покоя, подталкивает нас, призывает выйти на новый уровень понимания и участия в великом космическом творении, осознать и определить свое место.
Слышите? Конечно. Но, возможно, просто не знаете, как сделать первый шаг…
Слышите? Конечно. Но, возможно, просто не знаете, как сделать первый шаг…
№1
С чего начать?
Постепенное познание человеком своего внутреннего мира начинается с обращения вглубь себя, с исследования тех состояний, которые управляют познавательной деятельностью и в своей совокупности представляют модель разума.
№2
Зачем и для чего нужно познавать суть человека и его внутренний мир?
Чтобы вникнуть в смысл жизни, выработать правильное отношение ко всему, что происходит на земле и на небе. Все мы пришли в этот мир для того, чтобы учиться и в итоге обрести достоверное знание, запрятанное не где-то там, наверху, а в глубине собственного тела. Исследуйте его сокровенные уголки, чтобы, коснувшись малого, узнать гораздо большее.
№3
Что дает обращение к миру внутри нас?
Знаменитое изречение «Познай себя» имеет глубинный смысл, потому что открывает таинственную дверь к осмыслению божественной силы и созерцанию бесконечной Вселенной, составленной из бесчисленного количества звёзд.
Изучение рун для познания внутреннего мира
Есть множество путей, ведущих к вершине проявления всемогущего разума. Они имеют разные названия, в зависимости от вероисповедания и мировоззрения различных народов. Но внутри любых внешних обозначений находится нечто большее, та сила, которая управляет единой структурой и способна превратить человека во Властелина.
Эта сила зовётся рунами
№1
Начните их изучать – и всего 24 рунических символа произведут настоящий фурор, представив наглядную картину того, как работает матрица сознания, и позволят исследовать духовные, психические и биологические особенности собственной личности.
№2
Доверьтесь им – только руны в полной мере помогут постичь суть человека и его внутренний мир, гармонизируют логическое и творческое мышление, сделают здоровыми душу и тело, подскажут выход из трудных ситуаций и научат формировать будущее, которое не случается просто так, а делается нашими руками, здесь и сейчас.
Не откладывайте на завтра. Начните познание внутреннего мира прямо сейчас!
Впустите в себя вселенскую мудрость, которая разбудит сознание, задаст правильное направление движению энергии и доведёт вас до наивысшей точки самореализации.
Впустите в себя вселенскую мудрость, которая разбудит сознание, задаст правильное направление движению энергии и доведёт вас до наивысшей точки самореализации.
Видеоуроки Академии рунософии
А чтобы вам было проще начать движение, чтобы не только слова звали и подталкивали в путь – я предлагаю посетить первый урок: вступление к первому обучающему блоку в Академии рунософии.
Урок 1. Введение в рунологию
Узнайте, что такое руны, каким образом они воздействуют на разум и тело, взаимодействуют с чакрами и влияют на развитие сознания.
Дверь приоткрылась
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- Соприкоснитесь с магией рун.
- Освойте азы рунософии.
- Изучите внутренний мир человека.
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